Turismo, a Milano oltre mille imprese con 1,3 miliardi di fatturato

In Lombardia la maggiore concentrazione del settore

Servizi turistici, tra agenzie di viaggio e tour operator: la Lombardia concentra il settore in Italia. Nella regione ci sono oltre 2.400 imprese, +1,6% in un anno con 9.404 addetti (+6,9%) e 1,85 miliardi di fatturato. Il dato italiano è di 15.751 imprese (+2% in un anno) con 46 mila addetti (+5%) e un business da 7,5 miliardi. A Milano ci sono oltre mille imprese (+2,4%) con 6 mila addetti (+10%) e 1,3 miliardi di affari. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi sui dati del registro imprese al 2018 e 2017, primo trimestre.

Sono oltre 2.400 le imprese in Lombardia che si occupano di organizzare viaggi e di assistenza turistica, una su sei del totale italiano di settore, quasi 16 mila, secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Un settore che a Milano tocca quota 1.132 imprese. Vengono poi Brescia con 284 imprese, Bergamo con 217, Monza e Brianza con 167, Varese con 163. In un anno crescono le imprese lombarde (+1,6%) e milanesi (+2,4%). Bene in regione Lodi (+7%), Bergamo (+5%), Lecco (+4%), Pavia e Como (+3%).

Milano, Monza, Brianza e Lodi, insieme contano 1.329 imprese e 6.565 addetti. Sono 15.751 le imprese del settore attive a livello nazionale. Roma è prima con 2.033 attività (+2,8% in un anno), seguita da Milano con 1.132 imprese (+2,4%) e Napoli con 1.046 (+1,8%). Poi ci sono Torino, Firenze e Bari. Milano è prima per addetti, 6.157 (+10% in un anno) rispetto ai 5.543 di Roma (+4,2%).

E a proposito del Ponte del primo maggio trascorso è stato positivo l'impatto sugli operatori. Per Luigi Maderna, presidente Fiavet Lombardia “la disposizione delle giornate di festa favorevole quest’anno, ha offerto delle possibilità vantaggiose per un viaggio in un week end lungo. A questo si è affiancato un clima particolarmente favorevole per una vacanza di primavera avanzata. Sono condizioni che hanno favorito la scelta delle famiglie per una breve vacanza, spesso al mare o nelle città d’arte, con un impatto positivo sugli operatori dei viaggi turistici”.