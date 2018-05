Robintur crea la generazione di adv 5.0

04/05/2018 15:12

"Siamo convinti dell'evoluzione tecnologica, ma poi ci vuole una generazione di millennial, di teste giovani, anche di 25 anni, di forze nuove per la gestione di questi contenuti", afferma Stefano Dall'ara

"Spingiamo molto sull'innovazione". É uno dei manifesti programmatici di Robintur Travel Group. Tecnologia e innovazione e operazioni nel commercio digitale, come quella portata avanti da Coop Alleanza 3.0 "con l'operazione EasyCoop prima piattaforma di e-commerce lanciata su Roma, poi in Emilia Romagna e Veneto, si tratta di un investimento importante nel commercio online - sottolinea il presidente Stefano Dall'Ara -, é l'apertura di un ulteriore canale, un supermercato virtuale nella rete di Coop Alleanza, che ha già alcune esperienze sul digitale molto importanti cui si aggiunge quella portata avanti dalla società Accendi Coop".

Come sottolinea il presidente si tratta di "due esperienze digitali che rappresentano investimenti molto rilevanti che, andando avanti con l'evoluzione dell'ecosistema digitale di Robintur Travel Group, potranno poi sposarsi ed essere allineate. Piattaforme ne abbiamo", riconosce il manager, che è consapevole anche di un aspetto importante: servono menti giovani.

Il ragionamento che fa Dall'Ara é molto lucido, "siamo convinti dell'evoluzione tecnologica all'interno del mondo turistico, a livello di teste noi possiamo pensare le strategie, ma poi ci vuole una generazione di millennial - afferma il manager -. La messa a terra di ciò avrà bisogno di teste giovani, anche di 25 anni, di forze nuove per la gestione di questi contenuti. Oggi Coop Alleanza si chiama 3.0, ma siamo già al 4.0 e pensiamo che all'interno di Robintur Travel Group ci vorrà una generazione 5.0 o 6.0 per questo stiamo creando degli agenti di viaggi giovani".

Per portare avanti l'evoluzione digitale servono figure che pensino con quella impostazione. "Più avremo menti fresche più avremo la possibilità di avere successo". Dall'Ara lo sa, é una sfida "molto importante quella del ricambio generazionale", ma la cosa non spaventa la rete, anzi è uno stimolo al fare. Rientra in quest'ottica, infatti, il progetto che la vede sponsor di un corso di formazione per nuovi addetti in Emilia Romagna. Ad essere coinvolti 15 giovani per 600 ore di formazione, di cui 200 all'interno del punto vendita, l'obiettivo è formare nuovi agenti di viaggi, per comprendere come sviluppare un'offerta più digitale e come far entrare in agenzia una clientela più giovane. s.v.