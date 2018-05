Club Esse riapre le porte al Giro d’Italia

04/05/2018 16:17

Durante la tappa abruzzese quattro squadre di ciclisti soggiorneranno al Club Mediterraneo di Montesilvano

Club Esse, catena alberghiera italiana che gestisce 16 strutture turistiche tra Sardegna, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Lazio e Valle d’Aosta, conferma la sua passione per le due ruote e la simpatia per chi ha a cuore questo sport fatto di fatica e tenacia. Anche quest’anno, infatti, alcuni team che parteciperanno al Giro d’Italia, in partenza domani da Gerusalemme, troveranno conforto e ristoro in una struttura Club Esse affacciata sul mare.

Katiusha-Alpecin, Bahrein Merida, Israel Cycling Academy e Bmc Racing Team, queste le quattro squadre che soggiorneranno dal 13 al 15 maggio, cioè durante la tappa abruzzese, al Club Esse Mediterraneo di Montesilvano, dove trascorreranno anche un giorno di riposo mescolandosi con gli ospiti dell’hotel, che potranno condividere con questi campioni la passione per le due ruote e l’entusiasmo per la gara. Un team soggiornerà poi per due giorni nella capitale, dal 26 al 28 maggio, all’Hotel 325 di Roma Tor Vergata, sempre gestito da Club Esse.