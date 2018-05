Amadeus, positivi i risultati del primo trimestre

07/05/2018 15:13

Incremento dei ricavi del 3,1% e dell'Ebitda del 7,4%

Prosegue anche nel 2018 il trend di crescita di Amadeus, con un incremento dei ricavi del 3,1%, a 1.230,0 milioni di euro e dell'Ebitda del 7,4%, a 539,0 milioni di euro nel primo trimestre.

Nel segmento distribution le prenotazioni delle agenzie hanno raggiunto 160 milioni, che rappresenta una crescita del 3,7%. Nel segmento It Solutions, i passeggeri imbarcati sono aumentati del 22,7%, raggiungendo quota 416,9 milioni.

Nel primo trimestre 2018 la società ha registrato un utile rettificato di 305,6 milioni di euro, con un aumento del 4,3% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.

“Amadeus ha iniziato l'anno con risultati finanziari positivi. La solida performance operativa ha contribuito a un aumento dell'8,2% dei ricavi e del 7,9%3 dell'Ebitda - ha affermato Luis Maroto, presidente & ceo di Amadeus - escludendo l'effetto dei cambi, che nei primi tre mesi hanno pesato negativamente. I volumi air nel segmento distribution sono cresciuti a ritmo sostenuto. Abbiamo anche confermato e ampliato i contenuti per i nostri clienti - prosegue il manager -, rinnovando o firmando accordi full content con nove compagnie aeree. In It Solutions abbiamo registrato progressi su tutto lo spettro della clientela, con nuovi contratti come quello con Philippine Airlines per Altéa o quello con Asa Cape Verde Airports, che in questo trimestre ha firmato per Aiport Common Use Service (Acus) Mobile. Buoni risultati sono stati registrati anche sul fronte upselling, dove clienti già acquisiti come Qantas hanno acquistato altre soluzioni di Amadeus. La nostra presenza internazionale si è ulteriormente ampliata: il 65,3% dei passeggeri è stato generato fuori dall'Europa. Il segmento airport It conta attualmente su 280 clienti in tutto il mondo.”

“I risultati del primo trimestre di Amadeus confermano un trend di crescita basato su solide strategie - aggiunge Francesca Benati, amministratore delegato e direttore generale Amadeus Italia -. Per noi continua a rivestire un’importanza cruciale il continuo ampliamento dell’offerta, sia in termini di contenuti disponibili grazie ad un numero sempre più ampio di accordi con le compagnie aeree (sono al momento 110 i vettori Lcc, 148 quelli che offrono servizi ancillari e 72 a mettere a disposizione Fare Families) che di soluzioni innovative messe a disposizione dei nostri clienti.“