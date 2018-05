Bilancio a segno più per la Liguria

15/05/2018 12:41

Un anno chiuso in positivo per la Liguria: nel 2017 si è registrato un aumento degli arrivi pari a +4,84% e delle presenze pari a +3,11%. In particolare gli arrivi stranieri sono cresciuti del +5,22% e le presenze del +4,37%, mentre gli arrivi italiani sono aumentati del +4,52% e le presenze del +2,27%.



L'osservatorio ha registrato un aumento di presenze straniere durante il 2017 rispetto al 2016, nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, e da giugno a novembre. Ha evidenziato un aumento di arrivi stranieri nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, e da giugno a dicembre. Fra luglio e settembre, in particolare, le presenze straniere non sono mai scese al di sotto delle 900.000 unità mensili, ed hanno superato un milione di unità mensili a luglio e ad agosto. Il maggior numero di presenze in termini assoluti è stato registrato nel corso dello scorso anno dai turisti provenienti da Gernania (1.327.175), Francia (840.245) e Svizzera (687.706). Da sottolineare un aumento significativo in termini percentuali per quanto riguarda le presenze di turisti messicani, ucraini e provenienti dalla Repubblica Ceca.



Per quanto riguarda gli italiani, l'osservatorio ha riscontrato un aumento di presenze durante il 2017 rispetto al 2016, nei mesi di gennaio, aprile, giugno, luglio, agosto, novembre e dicembre. Ha evidenziato un aumento di arrivi italiani nei mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre. Fra giugno e agosto, in particolare, le presenze italiane non sono mai scese al di sotto del milione di unità mensili, ed hanno superato i due milioni ad agosto. Il maggior numero di presenze in termini assoluti è stato registrato nel corso dello scorso anno dai turisti provenienti da Lombardia (3.734.569), Piemonte (2.761.920) ed Emilia-Romagna (442.208). Si evidenzia un aumento significativo in termini percentuali per quanto riguarda le presenze di turisti provenienti da Molise, Abruzzo e Alto Adige.