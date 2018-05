Grimaldi-Marino: "L'advanced booking genera numeri importanti"

24/05/2018 14:12

L’estate 2018 sarà il momento della svolta per la Sardegna, con le due nuove navi, Cruise Bonaria e Mykonos Palace

L’estate 2018 viene vista da Grimaldi Lines come "il momento della svolta per la Sardegna", a fronte dell'arrivo delle "due nuove navi, Cruise Bonaria e Mykonos Palace che, insieme al Cruise Olbia, serviranno i collegamenti con l'omonimo porto”, commenta a Guida Viaggi Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines.

La compagnia conferma su Porto Torres le ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcellona, “a ulteriore riprova della centralità di questa destinazione nei nostri progetti di sviluppo”, sottolinea la manager.

La Grecia vede il lancio della "linea stagionale per Corfù da Brindisi, con una partenza alla settimana a giugno e quattro partenze alla settimana (da venerdì a domenica) in alta stagione. A partire dalla metà di luglio, l'isola greca sarà raggiungibile anche da Venezia e Ancona”.

Ci sono novità di linee anche sulla Sicilia, “il collegamento annuale Salerno-Catania affianca i preesistenti Livorno-Palermo e Salerno-Palermo”.

Qual è il trend della domanda? A tal proposito la manager dichiara di aver lavorato "molto bene con l'advanced booking che ha riscosso un buon successo e ha generato numeri importanti sulle destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia. Attualmente - prosegue Marino - stiamo registrando un riscontro positivo anche dalla promozione Last Minute 7 giorni in vigore sulla Sardegna per prenotazioni e partenze entro il 10 giugno". Dal canto suo Grimaldi dichiara di raccogliere "i frutti di una politica tariffaria improntata al low cost e molto dinamica, con promozione e tariffe speciali in ogni periodo dell'anno e per qualsiasi tipo di esigenza".

Novità per Grimaldi Lines Tour Operator

Come sempre c'è la possibilità di abbinare alla traversata via mare un soggiorno di vacanza con la formula nave+hotel. "Da sempre operiamo in tal senso grazie a Grimaldi Lines Tour Operator, che propone un catalogo di strutture ricettive selezionate nelle località turistiche di Sardegna, Sicilia, Spagna e, da quest'anno, anche sull'isola di Corfù". s.v.