Lidl Viaggi affina la strategia travel

Il turismo segmento "strategico" per la divisione viaggi di Lidl Italia, che vuole presidiare il settore con un modello strutturato, digital, ma rigorosamente b2c. Nel 2017 partite circa 40mila persone, nel 2018 +50% di passeggeri

Lidl Viaggi è la divisione travel con cui Lidl Italia ha fatto nel 2009 il suo debutto nel mondo dei viaggi. "Per offrire ai clienti pacchetti e crociere in Italia e all’estero in linea con la filosofia aziendale, qualità al prezzo più giusto", dichiara a Guida Viaggi Alessia Bonifazi, responsabile comunicazione Lidl Italia. Il portfolio dell'offerta soggiorni spazia "dal mare alla montagna, dalle capitali ai parchi tematici. Per l'estate abbiamo mille offerte".

Quanto alle destinazioni l'Italia mare è il core business, ma tra le mete non mancano le destinazioni estere, Cuba, Maldive, Seychelles, per citarne alcune, tra tour e pacchetti+volo, solo soggiorno, crociere. "Proponiamo strutture con varietà di servizi - prosegue la manager -, all inclusive e il classico pacchetto vacanza con Puglia, Sicilia, Sardegna e Trentino tra le regioni più in vista".

La contrattazione

A livello operativo Lidl Viaggi si avvale della collaborazione di Ignas Tour Spa, agenzia e t.o. europeo (con sede ad Egna, in provincia di Bolzano) attraverso il quale avviene la contrattazione del prodotto. "La nostra intenzione è sviluppare sempre più pacchetti tailor made", dichiara Bonifazi. Non ci sono dubbi sul fatto che il turismo sia un segmento "molto strategico" per Lidl Viaggi, la manager lo conferma e, numeri alla mano, dichiara che "nel 2017 sono partite circa 40mila persone, per il 2018 il trend vede una crescita del 50% in termini di passeggeri".

Quello che emerge è che la società sta investendo in modo deciso sul fronte travel, non è dichiarata l'incidenza che la divisione ha sul fatturato totale di Lidl Italia, ma le intenzioni sono orientate alla crescita, prova ne è il fatto che l'offerta travel sia stata pensata in modo strutturato, il che viene presentato come elemento di differenziazione dal resto del mercato. I canali presidiati sono il web, con il sito internet rinnovato nel 2016, il call center, "che offre un certo tipo di flessibilità al cliente finale", con la possibilità di avanzare richieste personalizzate e la conseguente profilazione dei dati. "Sul sito abbiamo previsto la possibilità di avere un feedback, vicino alla formula della recensione". Non ultimi i canali social, tra cui Facebook (con oltre 2 milioni di fan), che prevede anche delle iniziative legate al travel, Instagram e Twitter.

Strategia b2c

La strategia portata avanti è dichiaratamente b2c. Alla domanda se sia al vaglio l'apertura di agenzie all'interno dei punti Lidl o spazi riconoscibili dedicati alla vendita della vacanza, la manager risponde che "al momento non è previsto, la forza del servizio Lidl Viaggi risiede nell’essere in formato digital e quindi fruibile online 24 su 24 da tutti i dispositivi mobili, come tablet e smartphone. I viaggiatori dimostrano di apprezzare sempre di più questo servizio che si inserisce in un più ampio progetto aziendale che punta allo sviluppo del canale digital come parte integrante del business di Lidl". C'è quindi un nuovo competitor per il trade sul mercato del travel.

La prenotazione

La prenotazione avviene sul sito lidlviaggi.it "tramite il motore di ricerca integrato, indicando data di partenza e numero di persone, la destinazione o il nome della struttura. E' possibile filtrare anche per fascia di prezzo e trattamento desiderato, oltre ad altri criteri di personalizzazione. Il portale è stato pensato per una navigazione immediata - spiega la manager -. Una volta verificata la disponibilità e visualizzato il preventivo completo di tutti i costi, non resta che effettuare il pagamento". s.v.