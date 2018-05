Eden Travel Group: "In grande ascesa l’Egitto"

28/05/2018 14:58

Sul versante mediterraneo del Paese, l’Eden Village Premium Cesar Bay Resort di Marsa Matrouh, "sta performando decisamente bene"

Qual è il trend di prenotazioni rilevato in casa Eden Travel Group per questa estate?

"L’Italia si conferma meta fortemente richiesta nel nostro catalogo, possiamo contare su 6 strutture in location strategiche: in Sardegna abbiamo tre villaggi nel Sud dell’isola nell’area di Villasimius e Costa Rei e uno al Nord a pochi km da Budoni. Siamo poi presenti in Sicilia nella costa meridionale e nel Nord a pochi km da Messina", osserva Tommaso Bertini, direttore marketing e comunicazione Eden Travel Group.

Ottimi risultati in termini di prenotazioni anche per la Grecia, mentre è stabile la Spagna. "In grande ascesa l’Egitto, dove il nostro villaggio sul versante Mediterraneo di questo Paese, l’Eden Village Premium Cesar Bay Resort di Marsa Matrouh, sta performando decisamente bene". s.v.