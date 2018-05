Per Lot obiettivo 2019 è superare i 10 milioni di passeggeri

31/05/2018 12:20

La compagnia ha messo in vendita i biglietti per i nuovi voli della stagione invernale che collegheranno Torino con Varsavia e Katowice

Lot ha messo in vendita i biglietti per i nuovi voli della stagione invernale che collegheranno Torino con Varsavia e Katowice. I voli saranno operati una volta alla settimana, il sabato, con Boeing 737-800 da 186 passeggeri in tre classi di viaggio: business, premium economy ed economy.

I collegamenti verranno operati dal 29 dicembre al 23 marzo con il seguente calendario. I nuovi collegamenti sono pensati per gli appassionati di sport invernali che potranno così raggiungere le stazioni sciistiche delle Alpi del Nord Ovest dall'Aeroporto di Torino in pullman. Le tariffe Flex e Full Flex includono il trasporto di sci.

La programmazione dei nuovi voli per Torino è stata possibile grazie all’espansione della flotta di medio raggio del vettore. Dall'inizio del 2016 il vettore polacco ha annunciato il lancio di 58 collegamenti.

Nel 2017 Lot ha trasportato oltre 6,8 milioni di passeggeri, con un aumento di oltre il 25% su base annua e prevede di superare nel 2019 i 10 milioni di passeggeri trasportati. Attualmente impiega quasi 3.000 dipendenti in diversi Paesi del mondo.

La compagnia dispone di una flotta di 54 aeromobili (comprese le macchine Nordika e quelle noleggiate da Blue Air - in totale 67). La consegna della seconda tranche di sei Embraer 195s che è stata ordinata dalla società di noleggio Nac è prevista per questa settimana. A giugno Lot trasporterà i suoi passeggeri a bordo di altri due nuovi Boeing 737 MAX 8s. Sempre a giugno, un altro nuovo Boeing 787-9 Dreamliner entrerà a far parte della flotta, il terzo di questi velivoli in flotta. Altri due Bombardier Q400 disponibili con un contratto di locazione a breve termine sono programmati in consegna alla fine del 2018.