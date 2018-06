Transavia: parte oggi il Catania-Nantes

01/06/2018 08:55

Il collegamento sarà operato due volte a settimana, il lunedì e il venerdì. Si aggiunge ai collegamenti per Parigi e Amsterdam e al nuovo volo per Lione

C'è un nuovo volo per la Francia. Transavia, la compagnia low cost del gruppo Air France/Klm, lancia oggi, 1° giugno, il nuovo collegamento per Nantes dall’aeroporto Fontanarossa di Catania. Il volo sarà operato due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, e si aggiunge ai collegamenti per Parigi e Amsterdam da Catania, serviti da Transavia da diversi anni, e al nuovo volo per Lione, lanciato lo scorso aprile.

Si tratta del quarto collegamento da Catania, ha sottolineato Nicolas Henin, cco di Transavia, “dopo aver operato per anni dall’aeroporto di Fontanarossa i voli per Parigi e Amsterdam, nel 2018 abbiamo deciso di aggiungere due ulteriori rotte da qui per la Francia: il collegamento per Lione è stato lanciato in aprile, e il volo per Nantes partirà oggi".

Nantes è considerata la porta di accesso "sia per la Bretagna sia per la Valle della Loira, con i suoi castelli, villaggi e vini. Il nuovo volo amplia, inoltre, le possibilità per i turisti francesi di raggiungere la Sicilia orientale e di scoprire così una delle più belle isole del mediterraneo”.