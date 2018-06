Il Sud Africa del Diamante

05/06/2018 09:00

Il Paese è stato illustrato da Davide Bomben, ranger e appassionato di Africa, che ha presentato anche il tour luxury “Meraviglie Africane”

“Il mondo in un solo paese”. Così ha definito il Sud Africa Davide Bomben, non solo appassionato del grande continente, ma cresciuto a pane e Africa essendo il padre il fondatore del Diamante.

Il tour operator, che fa parte di Quality Group, lo scorso anno ha portato 2.500 italiani in Sud Africa, soprattutto nei circuiti di lusso e nei campi più esclusivi. “La nostra forza sono i piccoli gruppi – ha affermato Bomben -. Nel nostro tour Meraviglie Africane non portiamo mai più di 18 persone, 9 per ogni veicolo oltre al ranger. E in questo tour le guide che addestriamo sono tutte parlanti italiano. E' un plus fondamentale che fa la differenza. Ma in Sud Africa offriamo una serie di tour per gruppi più corposi, fino a 28 ospiti”.

Quest'anno in Sud Africa si festeggeranno i cento anni della nascita di Nelson Mandela. “E' il personaggio più famoso per la storia del Sud Africa. Ma molti non sanno che è stato Mandela a dare vita ai safari fotografici insieme ad Antonio Rupert, presidente del Wwf, e a Bernhard d'Olanda. Lo scopo di bloccare la caccia agli elefanti e la creazione dei parchi, visitati oggi dai turisti di tutto il mondo, ha dato il via a un turismo responsabile. Ma il Sud Africa offre tantissimi aspetti non solo naturalistici, ma anche di modernità. Johannesburg, Cape Town e Pretoria ne sono un esempio tangibile”.

E' emerso che l'Italia è tra i top 10 market per il Sud Africa e che 22 turisti nel territorio creano tra uno e due posti di lavoro. “Il Sud Africa sta crescendo. Il nostro corrispondente in loco Tourvest Destination Management è una garanzia per la nostra clientela. Il Diamante è molto attento al rispetto del territorio. Dieci euro della quota di iscrizione vengono devoluti per azioni atte a salvaguardare il territorio. Lo scorso anno abbiamo usato 15.000 euro per trasferire otto rinoceronti in un parco protetto. Sono animali che sono costantemente vittime dei bracconieri. Solo nel 2017 ne sono stati uccisi 1028. Negli ultimi cinque anni oltre 5.300”. a.to.