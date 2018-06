Gattinoni & Co Srl: il 2017 esercizio positivo, con nuovi clienti

07/06/2018 15:57

Fatturato a 41,5 milioni di euro, +3% sul 2016, previsione fatturato 2018 a + 15%. Incentive, eventi, comunicazione ed healthcare incidono positivamente sui fatturati del gruppo



Dopo aver reso noti i dati del bilancio 2017 della holding Gattinoni, vengono ufficializzati anche quelli delle società che la compongono. Gattinoni & Co Srl consta delle business unit Incentive&Event, Healthcare, Made in Italy (incoming eventi) e Communication.

Gattinoni & Co ha chiuso il 2017 con un fatturato di 41,5 milioni di euro, +3% sul 2016, di cui 36 milioni prodotti dalla business unit Incentive&Event, 4,5 milioni da Communication e 1 da Healthcare.

La crescita percentuale di Gattinoni&Co è in linea con quella del mercato e ha rispettato le previsioni. La parte più performante è stata quella della logistica, che ha visto la riconferma di clienti storici come L’Oréal, ma il connubio tra logistica e comunicazione ha permesso l’ingresso nel portfolio di nuove aziende fra cui LG, Peroni, Heineken e San Benedetto.

Nei settori Elettronica e Beverage, Gattinoni&Co ha conquistato nuovi assignments e una forte specializzazione, che continua a potenziarsi nell’anno in corso.

Il Mice Gattinoni è cresciuto nel corso di questi ultimi anni, affiancando al mondo Incentive una costante affermazione nel mondo degli eventi. Due specializzazioni trainate dalla capacità di creare e veicolare esperienze emotionally driven. L’obiettivo per l’anno 2018 e dei prossimi anni non è semplicemente di presidiare il mercato, consolidare il posizionamento e ampliare i volumi, ma è anche quello di “fare innovazione”, attraverso personalizzazione dell’offerta e attenzione all’aspetto tecnologico. Aspetto funzionale nei viaggi e sempre più strategico negli eventi, perché consente l’arricchimento e l’amplificazione dei contenuti trattati, favorisce meccanismi di coinvolgimento e ingaggio del pubblico in ogni fase, facilita l’analisi e l’elaborazione dei dati di partecipazione.

Incentive&Event, la parte logistica, lavora principalmente sulle novità di prodotto e sulla cura di ogni dettaglio che sia di viaggio o di evento.

Communication è trasversale e si adopera tanto nelle fasi di progettazione quanto nell’ideazione di soluzioni concettuali e creative originali e inedite. La divisione Communication, costituita da un team specializzato di professionisti, rappresenta ormai una parte sempre più strategica nella gestione e nel consolidamento dei clienti storici, così come nell’acquisizione di nuovi clienti. Proprio da questa business unit le previsioni di crescita per l’anno 2018 e gli anni futuri sono importanti.

La divisione Healthcare è stata lanciata nella seconda metà del 2017 e la sua specializzazione ha già iniziato a produrre risultati. Nell’arco di un semestre ha prodotto più di 1 milione di euro, consolidando il peso dei clienti pharma già presenti nel portfolio del gruppo e acquisendo nuovi rilevanti player. Importanti risultati sono attesi per la fine dell’anno.

A fine 2017 sono iniziati gli investimenti anche nella divisione Made in Italy, che ora vive un’accelerazione. Il core business è l’incoming degli eventi: stimolare clienti esteri e aziende multinazionali a scegliere l’Italia come location e una società italiana per realizzare eventi di medie e grandi dimensioni. Vengono ideate proposte all’insegna dell’unicità e della spettacolarizzazione, in sinergia con il prodotto leisure del Gruppo Gattinoni.

“In Gattinoni&Co lavorano 70 professionisti. Ogni divisione è guidata da una forte cultura cliente-centrica, dalla cura maniacale del dettaglio e dalla massima attenzione alla qualità della delivery. Siamo orgogliosi di aver attuato grande trasversalità interna per creare sinergie”, asserisce Isabella Vallini, chief operating officer Gattinoni&Co.



Sulle prospettive 2018 aggiunge: “È fondamentale realizzare investimenti tecnologici e lavorare sul pensiero strategico; questi sono i nostri obiettivi per il 2018, unitamente a un incremento del fatturato stimato a doppia cifra. Il 2017 è stato un esercizio positivo, in cui siamo stati premiati anche da nuovi clienti del calibro di LG, Peroni, Heineken, Banca Fideuram. Nel 2018 continueremo a coltivare le nostre competenze legate all’ideazione artigianale degli eventi, valorizzando i brand e i loro prodotti, e investendo in formazione, un’area dove stiamo sviluppando anche collaborazioni più mirate - sottolinea la manager -. Il mercato chiede soluzioni nuove ed efficaci, progetti fluidi e integrati, idee capaci di stimolare l’audience e farla interagire: noi siamo pronti per la sfida”.