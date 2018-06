Vueling in Sicilia: per l’estate più di 550.000 posti disponibili

08/06/2018 17:46

Per raggiungere Roma, Firenze e Barcellona

Vueling rilancia la stagione estiva in partenza dalla Sicilia per l’estate 2018 offrendo ben 550.000 posti disponibili verso mete nazionali, come Roma e Firenze, e internazionali come Barcellona, in partenza da Palermo e Catania.



In particolare, i viaggiatori in partenza da Palermo, dove Vueling è attiva dal 2009, potranno raggiungere mete come Roma Fiumicino grazie a fino a 20 frequenze settimanali e più di 200.000 posti disponibili,Firenze con 3 frequenze settimanali e più di 26.000 posti. Da Palermo sarà anche raggiungibile l’hub principale della compagnia aerea Barcellona El Prat, grazie a fino a 7 frequenze settimanali e più di 50.000 posti disponibili, un aumento del 48% rispetto alla stagione estiva 2017.

Da Catania Vueling opererà fino a 15 frequenze e più di 145.000 posti disponibili verso Roma Fiumicino, Firenze sarà invece raggiungibile grazie al collegamento quotidiano che metterà a disposizione dei passeggeri Catanesi più di 61.000 posti per viaggiare verso il capoluogo toscano. Infine, per chi volesse godersi le vacanze all’estero, Vueling mette a disposizione il collegamento con Barcellona, operato con fino a 8 frequenze settimanali, con più di 63.000 posti disponibili, un aumento del 17% rispetto all’estate scorsa.



Inoltre, grazie ai collegamenti diretti con gli hub della compagnia di Roma e Barcellona, i passeggeri in partenza dalla Sicilia potranno sfruttare il servizio Vueling-to-Vueling dei voli in connessione presso l’aeroporto di Barcellona El Prat e quello di Roma Fiumicino, che permette di fare un unico check-in all’aeroporto di partenza e di ritirare comodamente i bagagli all’arrivo. Con questo servizio, i passeggeri potranno raggiungere con un solo scalo 130 destinazioni servite dalla compagnia in Europa, Africa e Medio Oriente.