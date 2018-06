In viaggio con mia figlia, il nuovo show di Syusy Blady e Zoe Roversi

09/06/2018 10:00

L’Italia sconosciuta raccontata nel programma tv in sei puntate che parte domani su Rete 4

Ha viaggiato esplorando ogni angolo del mondo in compagnia di suo marito Patrizio Roversi affascinando il pubblico televisivo che, dal 1991 al 2006, ha seguito le avventure di Turisti per caso sulle reti Rai. Oggi, Syusy Blady cambia partner di viaggio, ma resta immutata la sua voglia di raccontare le destinazioni meno conosciute. Prenderà il via questa domenica, alle ore 10.50 su Rete 4, un ciclo di sei puntate del nuovo programma televisivo In viaggio con mia figlia attraverso Campania, Toscana, Basilicata, Lazio, Sicilia e Trentino Alto Adige. “Io e mia figlia Zoe racconteremo un’Italia ecosostenibile e social, ma social nel senso di cittadini che si aggregano per dare vita a iniziative con lo scopo di salvaguardare o riportare alla luce tesori nascosti del proprio territorio. –spiega Syusy Blady- Una trasmissione che dà un taglio non scontato ai luoghi che si vogliono raccontare e che trova proprio nello storytelling il punto di forza”.

Saranno le tradizioni meno note, i borghi più nascosti a svelarsi puntata dopo puntata ed esplorati a bordo di una vettura elettrica (una Renault Zoe, proprio come il nome della figlia) per veicolare anche il messaggio della sostenibilità ambientale. Oltre alla tv, Syusy e Patrizio hanno reso il viaggio non solo una passione ma una vera e propria attività. Accanto ai siti Velisti per Caso e Turisti per Caso che raccolgono testimonianze di viaggio di migliaia di persone e consigli utili, c’è anche Italia Slow Tour. Un progetto web che vuole presentare l'intera offerta turistica italiana per i viaggiatori stranieri, a partire dalle sue bellezze sconosciute. Una piattaforma che racconta l'Italia fuori dai percorsi comuni, con esperienze di viaggio, recensioni, suggerimenti, offerte speciali e video. s.f.