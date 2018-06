Futura Vacanze: "Per i mesi di spalla più incentivi alle adv"

11/06/2018 09:40

Il t.o. apre la sua stagione all'Itaca Nausicaa: advanced booking a +30%. Il direttore commerciale Giorgio Lotti: "Ci sarà contrazione fisiologica per il mare Italia"

Futura Vacanze ha inaugurato ufficialmente la stagione estiva nello scorso fine settimana, ospitando al villaggio Itaca Nausicaa circa 300 persone tra agenti di viaggio, stampa specializzata e accompagnatori. “Un inizio di stagione che fa ben sperare – ci dice Giorgio Lotti, direttore commerciale del tour operator - anche se per il mare Italia in generale, che ha avuto un boom negli ultimi due anni, si attende una contrazione fisiologica, a fronte della riapertura di mercati da sempre concorrenziali”.

“Per fortuna – ha aggiunto il manager – non è il nostro caso. Possiamo parlare di una crescita dell'advanced booking del +30% e per i mesi di alta ci aspettiamo il tutto esaurito. Inoltre abbiamo incrementato, quasi triplicato, i posti volo dal Nord Italia su Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e inserito in catalogo nuovi villaggi. Per il riempimento dei mesi di spalla, che sono quelli più difficili da vendere, cerchiamo di premiare maggiormente l'intermediazione con commissioni più attraenti”.

Le strutture di Futura sono 41 tra mare e montagna, rispettivamente 14 Futura Club, 15 Futura Style e 12 Futura Collection. “Molte le new entry quest'anno – rimarca il manager -. Seguiamo il mercato, che chiede soprattutto la vacanza in villaggio. Noi facciamo di tutto per offrire il meglio alla nostra clientela, dal cibo, all'animazione, ai servizi in generale. Voglio sottolineare che quello che è stato testato in queste giornate è quello che noi offriamo abitualmente ai nostri ospiti”.

Tra i villaggi entrati a far parte dei Club del tour operator il Futura Baia degli Dei a Le Castella, il Futura Club Le Rosette a Tropea, il Futura Club Emmanuele a Manfredonia e il Rocca Dorada a Santa Margherita di Pula. Anche nella categoria Futura Style ci sono delle entrate speciali come La Plage a Marina di Sorso, il Saracen Sands in Sicilia vicino Palermo, il Dolomiti Sul Mare a Briatico. Complessivamente “saranno 25.000 i posti volo usufruibili nella stagione estiva, circa 1.700 a settimana da diverse direttrici verso i nostri villaggi”. a.to.