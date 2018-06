Mappamondo: new entry nel Veneto

11/06/2018 17:05

Mariano Zanchetta entra nel team commerciale. "Vogliamo aumentare gradualmente la nostra presenza sul territorio nazionale" commenta Francesco Maio, direttore commerciale

Una new entry nella squadra commerciale di Mappamondo. Entra nella squadra commerciale per il Veneto Mariano Zanchetta. Figura nota sul mercato, maturata con importanti tour operator come Kuoni e Best Tours, arriva in Mappamondo con l’obiettivo di dare un forte contributo alla promozione sul territorio nelle sue zone di competenza e consolidare ulteriormente i rapporti con la distribuzione.

“L’arrivo di Mariano nel nostro staff - commenta Francesco Maio, direttore commerciale Mappamondo - rientra in un piano di crescita della divisione commerciale che mira ad aumentare gradualmente la nostra presenza sul territorio nazionale. Oltre all'inserimento in una regione particolarmente strategica come il Veneto di una figura di nota competenza ed esperienza, stiamo cercando profili validi anche per l’Emilia Romagna e la Sicilia per completare la nostra squadra commerciale”.