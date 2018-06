Corsica Sardinia Elba Ferries, sconti fino al 50%

12/06/2018 09:42

La compagnia delle navi gialle offre tariffe ridotte per le prenotazioni effettuate entro il 24 giugno

Uno sconto fino al 50% su tutte le prenotazioni. E’ questa la nuova iniziativa di Corsica Sardinia Elba Ferries, che ha introdotto l’agevolazione sui booking che saranno effettuati entro il 24 giugno per viaggi fino al 30 novembre per i collegamenti con Corsica, Sardegna e Isola d’Elba.



“Questa promozione - afferma Raoul Zanelli Bono, direttore commerciale di Corsica Sardinia Elba Ferries - vuole incoraggiare gli indecisi, che non sanno ancora dove trascorrere le prossime vacanze, rendendo più accessibili le nostre destinazioni. Lo sconto fino al 50% è disponibile su moltissimi viaggi diurni e notturni, su passeggeri, veicoli, cabine e poltrone”.



La compagnia di navigazione ha precisato che la promozione "non è retroattiva, è soggetta a specifiche condizioni e alla disponibilità di posti. I biglietti emessi in questa tariffa non sono rimborsabili, né modificabili".