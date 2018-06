Nasce la nuova Best Tours: affittato il ramo tour operating a Partours

15/06/2018 15:56

Best Tours Italia, a seguito della procedura di riduzione del personale stabilita nell’ambito del più ampio piano di ristrutturazione, ha affittato il ramo di azienda relativo alle attività di tour operating alla Partours (Partecipazioni per il Turismo S.p.A.) con sede a Verona, così da garantire continuità e mantenimento dei previsti livelli occupazionali, nell’ottica della preservazione dei suoi valori, si legge in una nota.



Il Cda di Partours vede la presenza di esponenti del mondo economico – finanziario e delle istituzioni: tra questi, il presidente, Luigi Borri, industriale senese con incarichi in Confindustria ed amministratore di alcuni importanti istituti di credito, ed il vicepresidente, Paolo Rubini, già direttore generale dell’Enit ed amministratore di note imprese turistico-alberghiere, la cui competenza ed esperienza ha fortemente contribuito al buon esito dell’operazione.



La direzione operativa di Partours è stata affidata a Luisa Casarin che, mantenendo l’incarico di general manager del t.o. Metamondo recentemente passato sotto il controllo di Arkus Network, darà corso all’attuazione del Piano industriale focalizzato sullo sviluppo delle migliori sinergie tra i due brand ed il riposizionamento sul mercato del marchio Best Tours, storicamente sinonimo di eccellenza e qualità.



Lo stretto rapporto di complementarità tra Best Tours e Metamondo sarà funzionale al raggiungimento dei target del piano 2018 – 2020, e consentirà alle agenzie di viaggi di ampliare la proposta di prodotti e di destinazioni esclusive e di contare su una maggior efficienza e capillare assistenza territoriale.



Sul piano commerciale, con l’avvio di efficaci strategie di forte segmentazione dell’offerta e maggiore personalizzazione dei servizi e dei prodotti, si individueranno i nuovi trend esistenti nella più qualificata componente internazionale della domanda, rivendicandosi la leadership in specifiche nicchie di mercato ad elevato tasso di crescita.



Particolare attenzione sarà prestata all’attività di customer satisfaction, nella consapevolezza che la rete agenziale insieme ai clienti finali, costituiscono il patrimonio aziendale più prezioso.



I mezzi patrimoniali e la copertura finanziaria assicurate da Partours consentiranno alla “nuova Best Tours“ di garantire il puntuale adempimento degli impegni correnti e futuri verso gli utenti nonché nei confronti dei principali stakeholder che la società deciderà di confermare e/o avvalersene quali propri partner del nuovo corso aziendale, sul principio della reciproca convenienza e sulla base delle migliori condizioni di mercato.



Dal 18 giugno 2018 gli uffici direzionali di Best Tours saranno trasferiti in Viale Francesco Restelli 3 a Milano nel più centrale quartiere Isola (sito web, e-mail e recapiti telefonici invariati), in ampi e più razionali spazi messi a disposizione da Partours, presso cui opererà il team management ed il personale dipendente, nello svolgimento delle ordinarie e delle nuove attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi del piano aziendale.



Per l’assolvimento degli obblighi e per le finalità previste dal Codice del Turismo (art. 32 ss. Dlgs 79/2011) Partours ha deliberato, per la sua matrice internazionale ed in coerenza ai propri obiettivi di business, di utilizzare una idonea copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia europea; analogamente è prevista l’adesione alle principali associazioni di categoria europee.



Per l’attività di prenotazione e vendita di biglietteria aerea verrà mantenuta la procedura Iata.