Moby e Tirrenia portano alla scoperta dei Mamuthones e Issohadores

17/06/2018 10:33

Percorso agevolato a chi viaggia con le navi delle due compagnie, con uno sconto del 40% sul biglietto d’ingresso del Museo delle Maschere di Mamoiada

Chi afferma che la Sardegna è solo mare, non ha mai avuto occasione di conoscere i Mamuthones e gli Issohadores, le due maschere che meglio sintetizzano storia, fascino e magia della terra di Sardegna.

Per fare la conoscenza di queste maschere della tradizione popolare, Moby e Tirrenia propongono un percorso agevolato a chi viaggia con le navi delle due compagnie, con uno sconto del 40% sul biglietto d’ingresso del Museo delle Maschere di Mamoiada.

Grazie all’accordo tra il Gruppo Onorato Armatori e la struttura museale i passeggeri delle navi Moby e Tirrenia potranno incontrare le maschere tradizionali, ma anche un'esposizione comparata di reperti provenienti dai diversi Paesi del Mediterraneo.

Il Museo di Mamoiada è suddiviso in tre sessioni: nella prima, il visitatore viene introdotto al Carnevale e alla gente di Mamoiada, si passa poi alla "Sala del Carnevale Barbaricino" che presenta una serie di maschere del centro Sardegna, per poi finire nella "Sala del Mediterraneo", divisa in tre ambiti geografici.

In questi giorni (termina oggi) a Mamoiada è in corso il MaMuMask, primo Festival Internazionale delle Maschere, con musica, teatro, danza, laboratori per bambini e una sfilata conclusiva delle maschere del Carnevale Barbaricino, che vedrà come ospiti internazionali le maschere portoghesi dei Caretos di Podence.