Filippetti: "Basta correre dietro ai numeri, ora torno alle origini"

18/06/2018 08:30

Closing vicino per il presidente di Eden Travel Group, che annuncia il "signing" a giorni. I retroscena di Barceló e l'incontro con Tamburi. "Una stretta di mano per chiudere l'operazione"

E’ un ritorno alle origini, al suo passato da albergatore quello che si appresta a vivere il cavaliere Nardo Filippetti. Ancora pochi giorni e si aggiungerà un “già” alla carica di presidente di Eden Travel Group, quando passerà ad altri le redini e le responsabilità di un tour operator che in questi anni ha raccolto diversi brand di prodotto, 44 villaggi nel mondo dando lavoro a 350 dipendenti. Una riflessione, quella sulla vita professionale che si lascia alle spalle e quella nuova che sta per approcciare, scaturita dall’inaugurazione del Modica Beach Resort in Sicilia, un 4 stelle che gestisce dal 12 giugno come Eden Hotels & Resorts, marchio che presto cambierà nome (in una news a parte le strategie alberghiere).

A Guida Viaggi ha spiegato: “Sono sempre corso dietro ai numeri e alla cassa, ma oggi i clienti vogliono pagare dopo mentre l’imprenditore turistico deve anticipare i pagamenti. Ora avrò una serenità di vita”.

Gv: Il closing per la cessione ad Alpitour è vicino?

“A breve (questione di giorni,ndr) ci sarà il signing e il closing entro 3-4 settimane”.

Gv: Come è maturata la decisione di cedere l’azienda?

“Qualche anno fa iniziavo a meditare che il nostro settore operava ormai a livello globale, noi avevamo certo dei buoni prodotti ma pensavo anche che se Tui avesse voluto, avrebbe potuto venire da noi e non avremmo più avuto prodotto. L’industria turistica chiede garanzie, anticipi di pagamento, impegni di vuoto-pieno e la nostra era un’azienda famigliare. Mi sono chiesto: se arrivasse qualcuno sarei in grado di staccarmi dalla mia creatura? Due anni fa ero entrato nel “trip” e mi sono convinto che potevo lasciare. L’anno scorso mi è stato chiesto se ero interessato a cedere una parte dell’azienda”.

Gv: Perché poi la scelta è ricaduta su Alpitour piuttosto che su Barceló?

“L’offerta fatta dagli spagnoli, una bundling offer, non era adeguata e l’ho rimandata al mittente. Scaduto il tempo dell’esclusiva è subentrato l’incontro con Tamburi e Burgio ai primi di marzo, è bastata una stretta di mano, poi c’è stato un susseguirsi di mail, avvocati, Deloitte, due diligence…”

Gv: Sarà un’operazione totalmente cash o è prevista anche una quota di partecipazione nel Gruppo Alpitour, una presenza nel Cda?

“Stiamo definendo i dettagli, il grosso sarà cash, poi chissà, potrei ipotizzare un ingresso nel Cda”.

Gv: Il fondo potrebbe pensare tra qualche anno di cedere a sua volta ad un altro fondo…

“Al di là delle opportunità di mercato, Tamburi è una persona che entra nelle aziende cercando di svilupparle, non è interessato alle operazioni “one shot””.

Gv: Avrebbe mai detto fino ad un paio di anni fa che avrebbe potuto cedere l'azienda al suo competitor diretto?

“Ho sempre educato tutti i miei collaboratori a lavorare per qualcosa e non contro qualcuno. Perdere energia in chiacchiere non serve e il turismo in Italia è ancora troppo affetto da nanismo”.

Gv: Ci sono le garanzie per il personale del t.o.?

“Sì, noi stacchiamo la parte alberghiera, che cambierà nome, la parte immobiliare (con le due proprietà di Pesaro, una a Perugia, una a Marina di Butera in Sicilia e una in Sardegna) e la parte software (guidata dal figlio Marco, ndr) con una trentina di ingegneri. Nel tempo Eden e Alpi dovranno fondere la parte tecnologica e noi ora abbiamo un contratto di service, con una piattaforma sviluppata da 3 anni (per un investimento di 10 milioni di euro) che può essere utile per la crescita delle intermediazioni Italia/estero”.

Gv: Che tipo di sviluppo prevede per la compagnia alberghiera?

“Non svilupperemo i numeri dei villaggisti, ci interessa crescere con un format di qualità e servizio. Valuteremo dimore storiche, hotel di nicchia a 4 e 5 stelle da 40-50 camere. Non abbiamo previsto un numero preciso, certo con la disponibilità di cassa che avrò in seguito alla cessione potrei sviluppare il numero degli hotel, ma con calma. Vorrei staccare anche la spina per un mese, viaggiare un po’. Ho vissuto 7 mesi di due diligence tra Barceló e Alpitour”.

Gv: Quali le stime di bilancio e chi chiuderà il consolidato di Eden?

“Il mercato delle vendite tour operating vede attualmente un po’ in difficoltà il mercato caraibico, compensato da una forte crescita del Mar Rosso. Registriamo un +3-4% circa sul budget e un +12% circa sul fatturato. Dovremmo chiudere l’esercizio a quota 370-380 milioni di euro e il bilancio consolidato lo chiuderà Alpitour”.

Ora il cavaliere potrà tirare il fiato e l'assillo dei riempimenti non sarà più affar suo. l.d.