La Sicilia punta su congressi ed eventi

Incontro tra Federcongressi&eventi il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il team di Sicilia Convention Bureau e una rappresentanza di operatori

Il Comitato Esecutivo di Federcongressi&eventi ha incontrato il sindaco della città di Palermo, Leoluca Orlando, il team di Sicilia Convention Bureau e una numerosa rappresentanza di operatori della meeting industry siciliana.

L’incontro è stato l’occasione per evidenziare quanto il settore dei congressi e degli eventi stia diventando sempre più centrale per lo sviluppo dell’economia dell’intera regione che, grazie anche all’impegno del socio Federcongressi&eventi Sicilia Convention Bureau, si è negli ultimi anni imposta come destinazione sempre più richiesta quale sede di eventi.

La crescita della Sicilia è confermata sia dall’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi-Oice (lo studio di settore promosso da Federcongressi&eventi e realizzato da Aseri, l’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), sia dall’Osservatorio Congressuale Siciliano, la ricerca realizzata da Sicilia Convention Bureau in collaborazione con UniCredit.

Secondo l’ultima edizione dell’Oice, il Sud e le isole hanno registrato un aumento di quasi il 5% degli eventi ospitati. Focalizzandosi sulla Sicilia, secondo l’Osservatorio Congressuale Siciliano dal 2015 al 2016 le richieste di eventi sono decuplicate, passando da 1.101 a 11.044, e gli eventi confermati sono passati in un anno da 546 a 3.856.

“La scelta del Comitato Esecutivo di riunirsi in Sicilia, e nella città di Palermo, dimostra quanto l’associazione sostenga l’impegno delle aziende e delle istituzioni siciliane nel fare della regione una meta d’elezione per congressi e d’eventi - ha commentato la presidente di Federcongressi&eventi, Alessandra Albarelli -. In questo percorso il ruolo di sindaci illuminati come Leoluca Orlando è fondamentale: sappiamo bene quanto nel processo di candidatura, soprattutto per i congressi internazionali, l’apporto concreto dei sindaci è decisivo per acquisire un congresso, sia garantendo benefit ai promotori, sia dimostrando quanto la città sia strutturata per accogliere l’evento e orgogliosa di ospitarlo. Per questo è necessario rafforzare la collaborazione tra Federcongressi&eventi e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani-Anci, anche con l’obiettivo di aggiornare il Vademecum Il ruolo dei comuni nell’incoming congressuale”.

Dal canto suo il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha evidenziato come Palermo si confermi "città dalla straordinaria attrattività per i turisti e anche per coloro che sono interessati a momenti congressuali e seminariali. Una città sempre più inserita nel panorama internazionale del turismo congressuale e del turismo culturale; una città che, grazie a importanti collaborazioni strategiche con gli imprenditori del settore, sta sviluppando la propria capacità, rafforzando le proprie strutture ricettive e offrendo ai visitatori, quali che siano i loro interessi, un ambiente accogliente, stimolante e produttivo. Fra queste collaborazioni - ha aggiunto il sindaco - , quella con Federcongressi&eventi assume una dimensione strategica importantissima per il reciproco riconoscimento dei ruoli, delle professionalità, delle opportunità”.

All’incontro ha presenziato anche la managing director di Sicilia Convention Bureau, Ornella Laneri: “La scelta di Federcongressi&eventi e la continua crescita della richiesta Mice in Sicilia ci riempie di orgoglio: lavoreremo sempre più intensamente al fianco degli operatori e delle istituzioni per identificare azioni mirate a un sempre migliore posizionamento della Sicilia sul mercato internazionale degli eventi, e non solo”.