Hotelscan: "Lazio, Veneto e Liguria le tre Regioni preferite dagli utenti"

20/07/2018 11:08

"Anno dopo anno l'Italia continua a sedurre e attrarre gli italiani", commenta il direttore generale, Francesco Sala

"Anno dopo anno l'Italia continua a sedurre e attrarre gli italiani, oltre a quasi 60 milioni di turisti del resto del mondo. La ragione di questo successo sta nella maggiore offerta di alloggi disponibile, grazie all’aumento delle case vacanza messe a disposizione da singoli privati", è quanto asserisce Francesco Sala, direttore generale di Hotelscan.

Analizzando i dati delle ricerche sui primi mesi dell’anno, "ancora una volta - fa presente il manager -, sembra che i viaggiatori si siano nettamente divisi in due, tra chi sogna solo di trascorrere le sue vacanze al mare e al sole e chi, invece, è alla ricerca del fascino, della cultura e dell'atmosfera delle grandi città. Lazio, Veneto e Liguria sono state le tre Regioni preferite dai nostri utenti, con il maggior numero di città nella classifica delle 20 preferite. Grazie alla nostra tecnologia, siamo riusciti per la prima volta a elaborare i dati di richieste di hotel e case vacanza in un’unica vista, per dare una visione globale del turismo italiano”, ha sottolineato Sala.