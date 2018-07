Vendite in agenzia, scende il prezzo medio e salgono i passeggeri

23/07/2018 16:04

Grecia, Spagna e Italia: ecco il podio dell’estate 2018 negli approfondimenti su Guida Viaggi. Le crociere spopolano, Albania in evidenza, risorge l'Africa

Grecia, Spagna e Italia sono le destinazioni sul podio del Mediterraneo nell’estate 2018: è quanto si evidenzia nello Speciale Mediterraneo Italia Mare di Guida Viaggi, sul numero del giornale in distribuzione in queste settimane. Dalle analisi di GfK Italia che traccia direttamente le pratiche di viaggio attraverso i software gestionali di migliaia di agenzie, la Summer mostra una lieve flessione del prezzo medio (-2%) e un incremento dei passeggeri dell’8%. “In particolare, la destinazione Italia registra una progressione del 7% - argomenta Daniela Mastropasqua, key account manager -. La Puglia cresce di un decimale, la Sardegna riprende a doppia cifra, la Sicilia mostra una crescita importante e sta raggiungendo i valori della Puglia”.

Da evidenziare che le crociere nel Mediterraneo crescono più del totale mercato, nonostante il prezzo sia leggermente in crescita. I Paesi dell’Africa mediterranea (sia l’Egitto con Marsa Matrouh sia la Tunisia) risorgono con un segno più sul 100% e un prezzo medio in riallineamento al preriodo pre-crisi (+6%). “Ne paga lo scotto l’Europa mediterranea (Grecia e Spagna le più importanti) con trend in negativo, nonostante i prezzi siano mediamente costanti – conclude Mastropasqua -. Buone notizie anche per Albania e Turchia che, seppur di dimensioni contenute, segnano andamenti positivi rilevanti, anche se per motivi differenti”.

La ricerca è sulle prenotazioni aggiornate a maggio, per le partenze maggio-ottobre 2018 sul 2017.

Da parte del turismo organizzato, i monitoraggi delle associazioni danno una maggiore fiducia dei consumatori ad affidarsi ai tour operator e alle agenzie di viaggio, prospettando una crescita a due decimali. p.ba.