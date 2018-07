Toscana: previsioni positive, bene l'enogastronomia

23/07/2018 10:32

La crescita turistica della regione è sorretta dal turismo Usa e da Spagna e Cina in aumento. Tra le motivazioni di scelta cibo e vino

Buona prospettive per l'Italia questa estate, e soprattutto per la Toscana, in particolare le zone di Firenze e del Chianti. La conferma di questa tendenza per la regione arriva dal monitoraggio realizzato dall'Enit consultando i tour operator nazionali, che rivelano innanzitutto una crescita sensibile delle prenotazioni per il 74 per cento dei casi.

Stando ai dati raccolti dai tour operator per la regione Toscana c'è una crescita delle prenotazioni dagli Stati Uniti (quasi il 20 per cento in più quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2017) che è particolarmente significativa, visto che gli arrivi dagli States rappresentano il 27,2 per cento del totale annuale di turisti stranieri in Italia. In aumento anche l’incoming da Spagna e Cina, e in generale il numero degli arrivi negli aeroporti italiani è in crescita dell’1 per cento sull’anno scorso, dato che sale a più 4 per cento in agosto e più 7 per cento nella settimana di ferragosto.

Ad essere particolarmente apprezzata è l'offerta enogastronomica della regione, che mette la Toscana in cima alle destinazioni italiane per il settore. Nello specifico, infatti la quasi totalità degli operatori intervistati segnala un aumento del turismo enogastronomico, con percentuali e tendenze di crescita che sono del 10 per cento per i paesi europei e del 20 per cento per i paesi oltreoceano. Questo fenomeno sembra essere trasversale e coinvolge più o meno tutte le regioni italiane, ma le principali mete indicate dai tour operator contattati sono per l’appunto Toscana (soprattutto Chianti e Firenze), Piemonte (Langhe, Baveno) e Sicilia, con a seguire i territori di Emilia Romagna Veneto, Umbria e Puglia.