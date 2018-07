E' Scala dei Turchi la spiaggia più social d'Italia

24/07/2018 09:22

La falesia in provincia di Agrigento è la località marina italiana più "hashtaggata". Seguono Costa del Rei e Baia del SIlenzio

Scala dei Turchi in Sicilia, Costa Rei in Sardegna e Baia del Silenzio in Liguria. E’ questo il podio delle località marine italiane più “hashtaggate” su Instagram secondo Holidu, il motore di ricerca per case vacanza autore di una ricerca sul tema.

Se a prevalere è la meravigliosa falesia in provincia di Agrigento, seguita dalla spiaggia famosa per lo scoglio di Peppino e dalla baia vicino Sestri Levante, la classifica vede Punta Prosciutto in Puglia ai piedi del podio, seguita dalle “corregionali” Porto Selvaggio e Grotta della Poesia.

Al primo posto nel mondo si posiziona Bondi Beach, in Australia, seguita da Barceloneta, South Beach a Miami, Cannon Beach in Oregon e la famosissima Copacabana.