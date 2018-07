Mare, tour di gruppo e su misura la vacanza tipo dell'estate 2018

26/07/2018 14:12

In inverno il lungo raggio aveva portato più clienti in agenzia, in estate il trend prosegue con una significativa percentuale di new entry, afferma Gabriele Milani, direttore nazionale Fto

Siamo di fronte ad un mercato "molto polarizzato nella prenotazione con un marcato anticipo, ma anche forte sotto data. Molto positivo il fatto che ci sono già prenotazioni per fine anno.

Stiamo vivendo un trend rassicurante con una prevedibile crescita a fine stagione a doppia cifra". Esordisce così Gabriele Milani, direttore nazionale Fto, nel fornire un quadro della attuale situazione di mercato.

Interpellato su come sarà la vacanza tipo dell'estate 2018, Milani non ha dubbi: "Mare in netta prevalenza per coppie e famiglie. In aumento anche la vacanza in tour di gruppo e su misura. La durata media risulta sostanzialmente invariata, mentre la spesa media è in crescita, sale su quasi tutte le destinazioni/tipologie di vacanza", afferma il manager a Guida Viaggi.

Chi sale e chi scende nelle scelte degli italiani? Non ci sono sorprese particolari nelle tre destinazioni top, che sono: "Italia, Spagna e Grecia. Da sottolineare però la grande crescita dell’Egitto e l’elevato peso che l’Oceano Indiano (trainato da Maldive) sta assumendo anche in estate".

E l'Italia? "Registriamo un ottimo andamento per quanto riguarda Sardegna, Sicilia, Puglia: regioni da sempre caratterizzate da un bellissimo mare, ma che negli anni hanno saputo migliorare anche i servizi offerti - fa presente Milani -. Bene la Grecia, soprattutto il comparto isole, più lenta la Spagna (Baleari), sia per prezzi alti sia per la fortissima ripresa del Mar Rosso, così come arrivano segnali positivi anche da Tunisia e Turchia".

Nel caso delle crociere si parla di "una crescita a due cifre, grazie a politiche promozionali e ampliamento e diversificazione dell’offerta. Per il lungo raggio l’andamento è sempre molto positivo. Si evidenzia la crescita di Maldive (anche in estate) e Tanzania, in ripresa i Caraibi".

Alla domanda su quali segnali stia dando il settore agenziale, Milani parla di "segnali assolutamente positivi, che sono la risposta ad una ritrovata identità sul mercato; le agenzie stanno tornando protagoniste, più credibili, con maggior competenza - afferma -. Il consumatore riconosce sempre più queste caratteristiche e premia i servizi fondamentali che le agenzie danno in termini di garanzia, affidabilità e assistenza. E non si pensi solo alla solita clientela perché registriamo una forte crescita di contatti anche nel segmento Millennials. In inverno il lungo raggio aveva portato più clienti in agenzia, in estate il trend prosegue con una significativa percentuale di nuovi clienti". s.v.