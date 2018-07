Guide turistiche, attività in crescita

31/07/2018 10:32

Prime nel settore Lazio e Toscana, seguite da Sicilia e Sardegna

Un’impresa in crescita quella della guida turistica. Secondo la Camera di commercio di Milano Monza Brianza, sono circa 50 le attività di impresa, tra sedi e unità locali, che in Lombardia sono specializzate nel settore delle visite guidate, a cui fanno capo delle guide turistiche, con 70 addetti, come risulta dal registro imprese al primo trimestre 2018.

La Lombardia pesa il 5% delle quasi mille attività presenti in Italia ma prime nel settore sono Lazio (15,5%), Toscana (14%), Sicilia e Sardegna (oltre 10% ciascuna). Un settore, quello delle guide turistiche, che cresce del 9% in un anno e del 96% in cinque anni in regione e del 10% e 35% in Italia.

Le province dove fare visite guidate diventa più attività d’impresa sono Roma (136 localizzazioni), Napoli (81) e Firenze (60), seguite da Sassari, Palermo e Venezia. Milano è tredicesima con 20 attività. Un’attività dove è forte la presenza femminile (57% delle imprese del settore in Lombardia e Italia) e gli imprenditori nati all’estero pesano l’11% in regione e il 7% a livello nazionale.

Per addetti di questo settore specializzato, prime Roma e Firenze, con oltre 100 su 1200 in Italia. Valeria Gerli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e presidente di Confguide Gitec(Guide Italiane Turismo e Cultura) - Confcommercio Milano, spiega: “Dalle guide turistiche arriva un contributo fondamentale alla qualità dell’esperienza di visita e dell’apprezzamento della città. Sempre più piccoli gruppi, famiglie, coppie si affidano alle guida, fa risparmiare tempo per scoprire nuovi luoghi al di là delle mete più note. Le guide turistiche rappresentano un punto di riferimento con uno sguardo attento e costante”.