Air France-Klm e Delta uniscono le forze vendita per l'Italia

03/08/2018 14:31

Un'unica struttura, in partnership con Alitalia, per offrire una voce univoca alle adv e ai clienti corporate

Una struttura vendite italiana comune per Air France-Klm e Delta Air Lines. Ad annunciare l’operazione commerciale sono stati i due vettori: grazie all’accordo, Air France-Klm rappresenta ora Delta sul mercato italiano, affiancata dal partner di joint venture Alitalia, per offrire una voce univoca alle adv e ai clienti corporate.

“Le agenzie di viaggio e le aziende sotto contratto – si legge in una nota congiunta - avranno ora un unico punto di contatto per tutti e tre i vettori in grado di offrire non solo supporto tecnico, ma piena assistenza per tutte le questioni che riguardano il prodotto, i servizi, i contratti e qualsiasi tipo di esigenza commerciale”.

Claudio Fiori, sales account manager di Delta, diventa parte integrante dell’organizzazione vendite di Air France-Klm e Delta, con la responsabilità del portfolio delle agenzie del Lazio e risponde direttamente ad Ettore Jovinelli, sales manager di Air France-Klm e Delta. Lascia invece Roberto Carelli, sales account manager di Delta Air Lines in Lombardia.

"Questo cambiamento nella nostra organizzazione di vendita congiunta - ha affermato Frederic Schenk, regional sales manager di Delta per l'Europa meridionale - ci permetterà di rispondere in modo più efficiente alle esigenze dei nostri comuni clienti e rispecchia la struttura già in essere in altri paesi europei".

Per parte sua Jerome Salemi, dg Air France-Klm East Mediterranean ha commentato: “Tutto il team Air France-Klm in Italia accoglie con entusiasmo questa importante novità che rappresenta un valore aggiunto per i nostri interlocutori tradizionali e che contribuirà a rafforzare la joint venture transatlantica, in partnership con Alitalia”.