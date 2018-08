"Adv fate il contratto di vendita dei pacchetti"

07/08/2018 14:12

Fiavet Emilia Romagna e Marche ha fatto un roadshow in tre tappe per formare i punti vendita sull'importanza del documento da compilare in modo corretto e in deroga con la normativa

Fiavet Emilia Romagna e Marche ha fatto un roadshow in tre tappe su un tema unico, la formazione sul contratto di vendita dei pacchetti. "Nonostante siano stati fatti diversi webinar, o forse anche per questo, c'è molta confusione nel settore e le adv sono preoccupate. Durante il roadshow - spiega a Guida Viaggi Massimo Caravita, vicepresidente della regionale - illustriamo la direttiva pacchetti, come gestire bene il cliente per non avere problematiche e sottolineiamo che nel contratto ci deve essere il fondo di garanzia. Questa direttiva cambia le regole e come si devono esplicitare", fa presente il manager e l'intenzione è quella di aiutare il canale agenziale ad avere un quadro chiaro delle nuove normative.

Uno dei primi punti che vengono ribaditi è che le adv "devono fare il contratto, è l'elemento che salva la vita se compilato in modo corretto, oppure te la rovina", afferma convinto. La prima cosa è quindi convincere i punti vendita che il contratto mai come adesso è un elemento fondamentale. "Se è firmato, l'adv è tranquilla". E' bene sapere che, per il punto vendita che funge da intermediario, a seguito della nuova legge, non ci saranno oneri in più rispetto a prima. Per chi, invece, fa da organizzatore, ci saranno "una serie di complicazioni molto forti che dovrà gestire. E' quindi importante esplicitare nel contratto quando si è intermediari".

Cosa è il contratto di viaggio?

Stiamo parlando di un aspetto burocratico tra adv e cliente, "se non è compilato l'adv sta consegnando un documento che non lo garantisce da eventuali problematiche, per esempio, è bene sapere che in caso di complicanze l'assicurazione chiede il contratto di viaggio e se non c'è, non paga", sottolinea il manager.

A quanto si apprende in teoria non c'è un obbligo ad utilizzare un formato rispetto ad un altro, "ognuno può stilare il proprio contratto di forma privatistica, basta che sia in deroga con la normativa, anche se in realtà - fa presente Caravita - nella trattativa c'è un altro soggetto, che è il fornitore". L'iter è quindi il seguente, esiste una proposta che l'adv sottopone al t.o. "i vecchi contratti prevedevano un contratto di proposta e un contratto di conferma. Il cliente trova la soluzione con l'adv, la sottopone al t.o, che la conferma, da qui i due moduli differenti - spiega Caravita -. E' un tema su cui si è discusso molto in questi ultimi tempi. Chi fa un contratto solo, fa una proposta che diventa conferma con l'estratto conto del t.o". In pratica li combina in un solo documento.

Caravita fa notare che "buona norma vorrebbe che si uniformasse il contratto con un tavolo unico, ma alla fine ciò che importa non è la forma, ma la sostanza". Sul mercato ci sono 3-4 modelli. Dal canto suo Fiavet Emilia Romagna e Marche ha spiegato alle adv i nuovi perimetri dovuti alla normativa europea, "ossia l'obbligo informativo che si rafforza, la necessità di esplicitare il ruolo della adv, se intermediaria o organizzatrice. Abbiamo parlato del modulo informativo pre-contrattuale che è una novità. L'adv deve informare il cliente su quale sia il perimetro su cui sta lavorando, se è pacchetto o se sono servizi turistici collegati, il che è una novità per loro".

Una constatazione pratica è che, "facendo questi incontri abbiamo scoperto che c'erano ancora tanti dubbi su elementi di base - osserva il manager - e il moltiplicarsi dei modelli non ha agevolato". s.v.