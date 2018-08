Lidl Viaggi: +50% di prenotazioni, vincono mare Italia e "comodità"

07/08/2018 09:42

Emilia Romagna e Puglia al top tra le destinazioni. Pensione completa e all inclusive sempre più richieste

Mare, poi montagna e città d'arte e termali. E' questo il trend per l'estate 2018 registrato da Lidl Viaggi, la divisione travel di Lidl Italia che nel 2017 ha firmato le vacanze di oltre 40.000 persone.

Più della metà dei clienti che ha prenotato un pacchetto vacanze sulla piattaforma online della gdo ha scelto le località balneari (52%), il 36% quelle montane e il restante 12% si è diviso tra terme e visite culturali.

"Quasi la totalità dei clienti - si legge in una nota di Lidl Viaggi - rappresentativa di un target trasversale grazie ad un bouquet di offerte che va dal villaggio a 5 stelle al camping, ha scelto l'Italia, premiando la territorialità e la voglia di scoprire il nostro Paese. Le mete più gettonate si confermano l'Emilia Romagna, per l'infinita offerta di servizi e intrattenimento, e la Puglia, sempre più amata e apprezzata per le sue bellezze naturali e l'ottima cucina".

Lidl Viaggi sta registrando un incremento del +50% delle prenotazioni rispetto all'anno scorso, e rileva come gli italiani scelgano la comodità e il relax "senza costi aggiuntivi". Uno su due, infatti, predilige la pensione completa e l'11% la formula all inclusive.