L’agenda di Italy at the hand

07/08/2018 13:00

A Bologna dall’1 al 3 novembre il primo evento b2b di Cbi

Appuntamenti di business prefissati e attività di networking non convenzionali nelle più belle location di Bologna, sono alcuni tra gli elementi che caratterizzano l'agenda di “Italy at Hand, The Event”, il primo evento b2b Mice dall'1 al 3 novembre nel capoluogo emiliano-romagnolo e organizzato dal Convention Bureau Italia (Cbi).

A Palazzo Pepoli, il museo della storia di Bologna, si apre la tre giorni, che nella mattina del 2 novembre vede gli incontri a Palazzo Re Enzo in 14 appuntamenti prefissati tra fornitori italiani e buyer internazionali.

Nel pomeriggio i veri protagonisti saranno l'artigianalità e il saper fare italiano con i partner come Le Cesarine, che apriranno le loro dimore private ad una cooking class per ripercorrere insieme la tradizione culinaria e gastronomica del nostro Paese.

Il 3 novembre, ultimo giorno dell'edizione bolognese di Italy at Hand, saranno 10 gli incontri prefissati, per concludere la manifestazione a Fico Eataly World, mentre gli ospiti internazionali proseguiranno in un post tour in Emilia Romagna, Toscana e Veneto.