Moby e Tirrenia: giochi in scatola sul mare

22/08/2018 14:22

Stretto accordo con Hasbro. Gli spazi pubblici a bordo dei traghetti si trasformeranno in vere e proprie sale gioco adatte a tutte le età

Moby e Tirrenia, le due compagnie del Gruppo Onorato Armatori hanno concluso un accordo con Hasbro, che ha al suo attivo esperienze di gioco come Monopoly, My Little Pony, Nerf, Play-Doh, Transformers e tanti altri giocattoli e giochi in scatola dedicati ai bambini e alle famiglie di tutto il mondo.

Ed è così che gli spazi pubblici a bordo dei traghetti si trasformeranno in vere e proprie sale gioco adatte a tutte le età: a disposizione degli ospiti ci saranno i nuovi Candeline Party, Non Calpestarla, Ban-dito, Indomimando, Torte in faccia, Pit, Attenzione allo sciacquone e il mitico Twister.

Moby e Tirrenia nel 2018 garantiscono più di 4000 partenze da e per la Sardegna, fino a 24 al giorno, che consentono di viaggiare da Genova per Olbia, Porto Torres e Arbatax, da Livorno e Piombino per Olbia, da Civitavecchia per Olbia, Cagliari e Arbatax, da Napoli e Palermo per Cagliari.