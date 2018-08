Estate 2018: il pricing fa brillare meno il Mare Italia

08/08/2018 10:16

Il quadro generale premia Stati Uniti ed Egitto, sul long haul in flessione Cuba. Spagna e Grecia in crescita, ma con prezzi abbastanza alti

"Non è una brutta estate". Esordisce così Massimo Caravita, vicepresidente di Fiavet Emilia Romagna e Marche, analizzando il trend della stagione in corso. Un dato di fatto è che ci si attendeva "più vendite sul Mare Italia - osserva il manager -, che forse non ha brillato, mostrando numeri meno performanti. Infatti, c'è ancora posto per agosto".

Il motivo alla base di questa performance un po' al di sotto delle aspettative? Il prezzo, fa presente Caravita, "nel 2017 non aveva seguito in modo così parallelo la crescita dei clienti".

Sul fronte delle mete il quadro generale premia gli Stati Uniti, "c'è l'Egitto, si sapeva già che sarebbe andato bene, in generale il lungo raggio non va male, anche con l'Oriente - osserva il manager -, soprattutto non ha dei prezzi così diversi dal Mediterraneo". Un dato su cui certamente bisognerebbe fare qualche riflessione. Sul fronte long haul l'unica meta in flessione è Cuba.

Tornando al Mediterraneo, Spagna e Grecia "sono un po' in crescita, con prezzi abbastanza alti. In particolare la Spagna era già molto cara l'anno scorso, mentre la Grecia risulta essere più competitiva per un'offerta molto più ampia".

In sintesi, il quadro messo in luce dal manager evidenzia un'Italia e una Spagna "un po' in sofferenza, mentre la Grecia emerge un po' di più".

Le crociere? "Vanno abbastanza bene - conferma Caravita -, a fronte di un prezzo che è aumentato". s.v.