Toscana, 80.000 euro per valorizzare Capraia

18/08/2018 14:30

La giunta regionale delibera un finanziamento straordinario per ottimizzare le infrastrutture turistiche dell'isola dell'Arcipelago toscano

Un contributo straordinario di 80mila euro per la valorizzazione turistica dell’isola di Capraia. Lo ha deliberato la giunta regionale toscana nell’ultima giornata di lavori pre-chiusura estiva.

"L'Isola di Capraia – spiega l'assessore Stefano Ciuoffo, titolare della delega al turismo e promotore dell’iniziativa - costituisce, all'interno dell'Arcipelago toscano, un territorio di estremo valore paesaggistico, ambientale e naturalistico. E' un'area marina di particolare pregio e soggetta a tutela e rappresenta la più marittima delle isole dell'Arcipelago. Ci sono varie ragioni che ci spingono a concedere questo contributo straordinario, in particolare l'unicità geografica e la distanza dalla costa toscana, con impatti critici in termini di accessibilità, sostenibilità sociale e servizi alla popolazione. Tutti elementi che però possono trasformarsi in risorsa in termini di selettività e di singolarità e che vanno a sommarsi ad un'offerta ambientale, naturalistica e turistica unica".

Il contributo straordinario servirà per la progettazione del frazionamento del Convento Sant'Antonio, la realizzazione di studi di fattibilità per il recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ex carcere e la messa in sicurezza e riqualificazione degli accessi al mare. (spesa prevista 50 mila euro, tempi di realizzazione della progettazione entro il dicembre 2018 con affidamento dei lavori nel corso del 2019).