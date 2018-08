Turkish, più voli tra Bologna e Istanbul

26/08/2018 14:23

Dal 24 giugno del prossimo anno il vettore porterà a 18 i collegamenti settimanali tra le due città, con frequenza giornaliera

Più voli tra Istanbul e Bologna. Lo ha annunciato Turkish Airlines, compagnia aerea che opera attualmente 14 voli settimanali sulla rotta. In forza della decisione del vettore, i collegamenti saranno aumentati a 18 a settimana a partire dal 24 giugno 2019, con partenze quotidiane.



"Siamo lieti di incrementare la frequenza sulla rotta Istanbul-Bologna per soddisfare le richieste dei passeggeri - ha spiegato Ahmet Halid Kutluoglu, gm di Turkish Airlines a Bologna e Pisa -. A partire dal 24 giugno 2019 opereremo 18 voli a settimana offrendo più opzioni di viaggio sia per i turisti che per i cittadini di Bologna. Questo aumento è il risultato del nostro impegno nel promuovere la destinazione e allo stesso tempo nel supportare la connessione delle regioni Emilia Romagna e Marche".