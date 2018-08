È arrivato "Tulip", l'ultimo Dreamliner di Klm

29/08/2018 14:10

Il 13mo Boeing 787-9 è atterrato da Seattle a Schiphol

Klm conferma il proprio impegno nel rinnovo continuo della propria flotta: Tulip è il terzo Boeing 787-9 Dreamliner consegnato nel corso del 2018. Gli altri due Dreamliner sono arrivati all'inizio di gennaio e ad aprile, e si sono aggiunti ad altri sette nuovi Embraer entrati in flotta dall`inizio dell`anno.

Il nuovo Dreamliner è l'ultimo Boeing 787-9 consegnato: a giugno 2019, Klm prevede di prendere in consegna il suo primo Boeing 787-10. I Boeing 787 consumano meno carburante e, quindi, emettono meno Co2 oltre ad essere più silenziosi, e sono quindi perfettamente in linea con l’obiettivo di

ridurre le emissioni di Co2 del 20% entro il 2020 (rispetto al 2011). Inoltre, meno sprechi vengono generati durante la fase di produzione dell’aeromobile in quanto il Dreamliner è costruito in gran parte con materiali in fibra di carbonio facili da tagliare. Il nuovo Boeing 787-9 Dreamliner offre una gamma di vantaggi per il passeggero in termini di comfort di viaggio. Ad esempio, una maggiore

pressione dell'aria in cabina permette ai passeggeri di arrivare a destinazione più

riposati. E per i passeggeri che vogliono rimanere online durante il loro volo, c'è il WiFi a bordo. L'aereo può ospitare 30 passeggeri in business class, 48 in economy comfort e 216 in economy.

Klm battezza i propri Dreamliner attribuendogli nomi di fiori o di piante da fiore: altri B787 della flotta portano nomi come Orchid, Sunflower, Carnation, Lavender e Marguerite. Tulip, il nome del 13° Dreamliner, non è un caso: l'Olanda è famosa per i suoi tulipani ed è uno dei più importanti paesi esportatori di tulipani e bulbi di tulipani nel mondo.