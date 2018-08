Calici di stelle conferma l'ascesa del turismo enogastronomico

29/08/2018 12:05

Un milione di partecipanti quest'estate per la 20° edizione della rassegna

Migliaia di persone nei borghi e nelle cantine da nord a sud, dalla Puglia alla Val d’Aosta, dalla Sicilia al Trentino, per degustare i migliori vini di territorio prodotti nelle Città del Vino. Si conclude con un bilancio lusinghiero l’edizione 2018 di Calici di Stelle, l’appuntamento che da vent'anni anima le notti agostane per promuovere il vino e i luoghi più belli dove si produce.

Con oltre 2,5 miliardi di euro di giro d’affari e 14 milioni di accessi enoturistici, secondo l’ultimo Osservatorio sul Turismo del Vino in Italia, l'enoturismo si pone al centro delle politiche di crescita locale. “Quantificare i partecipanti degli oltre 150 appuntamenti che hanno animato i centri storici delle Città del Vino è sempre difficile –afferma Floriano Zambon, presidente dell'Associazione Nazionale Città del Vino– ma se dico che forse sono stati quasi un milione in tutta Italia, non credo di andare lontano dal dato reale. Non solo, ma questo ha consentito di animare luoghi anche lontani dalle tradizionali mete estive”.

Il presidente del Movimento Turismo del Vino Nicola D'Auria spiega “Calici di Stelle è diventato negli anni un evento di punta del turismo enogastronomico d'Italia e il patrocinio di Enit ha consentito una ulteriore valorizzazione di questo appuntamento diffuso sul territorio. La grande affluenza negli eventi in cantina conferma quanto i luoghi di produzione del vino siano diventati punti di interesse turistico in ogni stagione”.