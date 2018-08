Select Italy: l'Italia e la Croazia molto richieste dal pubblico americano

30/08/2018 14:10

L'agenzia di viaggi facente parte del gruppo Uvet ha partecipato all'American Society of Travel Agents Global Convention

Matteo Provasnik, direttore travel industry relations del tour operator Select Italy, agenzia di viaggi facente parte del gruppo Uvet, specializzata in vacanze personalizzate in Italia - ha partecipato all’American Society of Travel Agents Global Convention, tenutasi dal 21 al 23 agosto 2018 a Washington D.C.

La convention ha attirato migliaia di esperti di viaggio da tutto il mondo, riunitisi per contrattare, intrecciare relazioni, scoprire le nuove tendenze di settore e le novità in termini di tecnologia, prodotti e destinazioni.

L’evento ha ospitato diverse tavole rotonde formate da leader di molteplici rami del settore, che hanno condiviso punti di vista e scambiato opinioni su innovazione, prodotto e comunicazione per il turismo. Select Italy ha partecipato alla convention come fornitore specializzato in itinerari personalizzabili in Italia e Croazia, e la competenza è stata premiata da un notevole interesse verso i suoi progetti.

Matteo Provasnik ha commentato: “L'Italia e la Croazia si confermano come sempre destinazioni molto richieste dal pubblico americano. C’è un forte interesse da parte degli agenti di viaggio verso attività che si collocano al di fuori dei normali itinerari turistici. L’Italia per esempio fornisce itinerari diversi a seconda delle necessità e desideri del cliente: si passa dagli itinerari culturali a quelli votati al semplice shopping, da quelli enogastronomici a quelli marittimi. Una varietà di soluzioni e attrattive che pochi Paesi possono vantare”.