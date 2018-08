L’Enit al summit sullo sviluppo tra la Cina e l'Europa

31/08/2018 08:50

In calendario il 6 settembre a Firenze

Nell’Anno del Turismo Europa-Cina, la European Travel Commission ha scelto l’Italia per ospitare il summit "EU-China Air Connectivity: Challenges and Opportunities", evento di alto livello previsto per il prossimo 6 settembre. L'incontro, che si terrà a Palazzo Vecchio a Firenze, è organizzato da Etc in collaborazione con Enit, a riprova del ruolo centrale che il mondo della connettività aerea riveste nello sviluppo commerciale e turistico delle relazioni tra Ue e Cina e, più in particolare, per un Paese come l’Italia che sta riscuotendo sempre maggiore interesse presso il pubblico cinese.

Questo importante momento di incontro accoglierà, come principali protagonisti, i rappresentanti del settore pubblico e privato e presenterà un focus particolare sul mondo della connettività aerea in Cina. Esponenti del mondo degli aeroporti, delle associazioni di compagnie aeree, di linee aeree europee e cinesi, così come del governo italiano e della Commissione europea arricchiranno l'evento con i propri interventi.

L'evento sarà aperto dal vicesindaco di Firenze Cristina Giachi, dall'assessore alle attività produttive, al credito, al turismo ed al commercio Stefano Ciuoffo, dal presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai e da Peter De Wilde, presidente della European Travel Commission.

La manifestazione proseguirà poi con uno speech su "The Growing Importance of Chinese Travel to Europe" di Eduardo Santander, executive director della European Travel Association.

Sarà Antonio N. Preiti, vice presidente della European Travel Commission e componente del consiglio di maministrazione Enit, a moderare il primo panel dal titolo "Current state of play: air connectivity between China and Europe", approfondimento che sarà poi seguito dal secondo momento di riflessione con un focus su "Benefits of air connectivity to tourism and the broader economic outlook in Europe", moderato da Eduardo Santander.

L'evento terminerà con un ultimo panel al quale prenderanno parte tutti i partecipanti per rispondere alla domanda: "How can we enhance air connectivity between Europe and China?".

La partecipazione all'evento è gratuita ma è necessaria la registrazione.