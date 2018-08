G20s: il primo vertice delle spiagge italiane

31/08/2018 12:42

Il summit si terrà a Bibione dal 5 al 7 settembre e riunirà le prime 20 spiagge italiane per presenze di turisti

Nella località veneta si confronteranno 260 partecipanti tra amministratori, esponenti della politica nazionale, tecnici, studiosi, operatori del settore. Le 20 più importanti destinazioni balneari della penisola, selezionate in base alle presenze registrate nel 2016, daranno vita a un vero e proprio summit, il primo di questo genere in Italia, con la volontà di farne un appuntamento annuale e itinerante lungo tutta la penisola.

Tre giorni per confrontarsi e pianificare le strategie di sviluppo del settore, sono in programma 16 tavoli tematici raggruppati per sei macro-argomenti: gestione ambientale; finanziamenti e risorse; gestione delle spiagge; prodotti e scenari futuri; servizi; management delle destinazioni balneari. I sindaci dei comuni partecipanti al summit si confronteranno in particolare su temi caldi come la lotta all'abusivismo commerciale, inquinamento, servizi, accessibilità e fiscalità locale.