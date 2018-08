White & Partners: il brand di consulenza si consolida nel turismo italiano e nel retail

31/08/2018 15:35

Tanti i nomi storici che aderiscono alla costruzione dell'advisory firm ed alla promozione del concept Life Resorts incentrato su eco-sostenibilità, tecnologia, attenzione all’essere umano





Si consolida in italia White & Partners, società che raggruppa un team di professionisti del mondo del turismo che con il loro approccio imprenditoriale, maturato in diversi settori, sostengono lo sviluppo dei Partner nel settore travel e retail.

Tra i fondatori: Enzo Carella, founder & eeo White, Pieluigi Taliento, founder & coo, Ruth Rabà, partner travel & retail, Silvio Rebula, senior advisor consulting luxury travel, Marco Innocenti, partner international markets, Barnaba Di Cugno Costa, senior advisor consulting operation manager hospitality.

E’ proprio Di Cugno Costa a raccontarci il progetto fortemente incentrato sulla sostenibilità: “Abbiamo una grande attenzione alla salvaguardia del territorio e alla valorizzazione dell'italianità, delle tradizioni, perché pensiamo che il futuro dell’accoglienza sarà questo”.

Il soft brand che White & Partners dedica a progetti tailor made di accoglienza è Life Resort: una ricettività che si distingue per l’approccio alle persone, per l’attenzione all’ecologia e al rispetto del territorio con le sue tradizioni, avvalendosi delle migliori tecnologie.

I soft brand di White & Partners (Life Resort, Private Collection e Unico, Private Resort) rappresentano un tratto distintivo per le strutture ricettive che intendono qualificare la loro presenza nel mercato offrendo "garanzie di comfort, rispetto ambientale, qualità”.

La distribuzione dei resort avviene in un sistema completo che privilegia la relazione con i migliori partner tour operator, la gestione delle principali piattaforme online e la commercializzazione internazionale anche attraverso il presidio delle principali fiere trade internazionali.

Gli standard White & Partners sono applicabili anche agli enti pubblici che nel proprio territorio vorranno qualificare il sistema di accoglienza avvalendosi degli standard di accoglienza turistica sostenibile. “Il primo Comune che ha adottato questo approccio alla sostenibilità certificata è stato Sappada in provincia di Udine”, è stato detto da Di Cugno Costa

Il progetto più ambizioso è attualmente in Costa Rica, come ci racconta Barnaba Di Cugno Costa: “Qui stiamo mettendo in atto il patrimonio di esperienza decennale acquisito nella gestione di progetti sostenibili per realizzare un progetto unico: con il supporto delle professionalità di White e di un Fondo Etico stiamo realizzando un nuovo concetto di turismo che ha già conquistato Usa e Canada, dove al centro è l’ecologia della mente, ovvero il rispetto per l’ambiente esterno ma anche per la nostra interiorità. Il vero valore aggiunto per il nostro format tutto italiano”. l.s.