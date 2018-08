Bilancio estivo in chiaroscuro per il Friuli Venezia Giulia

31/08/2018 17:15

Schneider, Federalberghi: "Molto bene a Ferragosto, ma penalizzati dal meteo”

E’ un bilancio estivo con luci ed ombre quello che si appresta a chiudere per l’estate il Friuli Venezia Giulia. A fronte di un periodo di Ferragosto da “tutto esaurito” ovunque, i riscontri a luglio non sono stati positivi. Ad affermarlo è Paola Schneider, presidente di Federalberghi Fvg, analizzando il primo scorcio dell'estate 2018. "A luglio sia in montagna che al mare i numeri sono stati un po' lontani da quelli dello scorso anno. Purtroppo il clima ha penalizzato le destinazioni di vacanza. Vedremo come andrà settembre ma, in assenza di dati ufficiali, la sensazione è che non ci saranno gli stessi risultati del 2017".

A ferragosto, invece, “si è registrato il tutto esaurito ovunque, andando anche in overbooking. Da Lignano a Tarvisio, le strutture ricettive hanno beneficiato di un ottimo afflusso di turisti", ha proseguito la presidente.

A frenare presenze e arrivi, oltre al meteo, è stato anche il ritorno dei viaggi all’estero: “Dovremo tenerne conto in futuro e fare i conti anche con questo, per esempio con il rilancio turistico di Paesi quali Egitto e Marocco”.