Gorizia: la Borsa del turismo della Grande Guerra attira t.o. da tutta Europa

04/09/2018 12:46

PromoTurismoFVG dal 20 al 22 settembre organizza una tre giorni di lavori. Presenti sul territorio 25 buyer

In occasione della fine del Centenario della Prima Guerra Mondiale e per programmare e attivare le azioni di sviluppo legate a questo segmento turistico, PromoTurismoFVG dal 20 al 22 settembre organizza la Borsa del turismo della Grande Guerra, una tre giorni di lavori che avranno come centro operativo Gorizia e il Carso Isontino. In queste date saranno presenti sul territorio 25 buyer provenienti da Italia ed Europa (Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Inghilterra e Slovenia) che operano nell’ambito del turismo della Grande Guerra, del turismo storico e della cultura.

Momento centrale sarà il workshop in programma il 21 settembre a Palazzo De Grazia, durante il quale gli operatori turistici del Friuli Venezia Giulia potranno incontrare i tour operator internazionali per promuovere e commercializzare il proprio prodotto. Al workshop parteciperanno gratuitamente 33 operatori del Friuli Venezia Giulia tra consorzi, agenzie di incoming, strutture ricettive e fornitori di servizi che storicamente si occupano del segmento turistico Grande Guerra o la cui sede si trova nei Comuni dove si trovano testimonianze del conflitto turisticamente fruibili.

Lo stesso giorno PromoTurismoFVG organizzerà un convegno aperto agli operatori regionali coinvolti dalla Borsa dal titolo “Il turismo della Grande Guerra dopo il Centenario” durante il quale condivideranno la loro esperienza Camilla Zadra, provveditore del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, e Mayra Caroppo Venturini, responsabile Trade & Mice di Visit Flandre.

Durante le giornate della Borsa i buyer parteciperanno anche a un educational di scoperta del territorio. Durante il viaggio i buyer avranno modo di conoscere anche l’offerta enogastronomica tradizionale.

La Borsa del turismo della Grande Guerra sarà occasione per tutti gli operatori turistici della regione per vendere il proprio prodotto a un target selezionato e specializzato e aumentare la presenza nei cataloghi dei tour operator, ma anche un momento di programmazione strategica dei prossimi anni.

La Borsa è organizzata da PromoTurismoFVG con la collaborazione del Comune di Gorizia.