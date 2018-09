British Airways e gli addetti ai bagagli di Heathrow celebrano Freddie Mercury

05/09/2018 17:56

Oggi gli arrivi del Terminal 5 si animano per celebrare il frontman dei Queen nel giorno del suo compleanno

Il cantante dei Queen Freddie Mercury è stato una delle principali celebrità rock, ma pochi sanno che ha anche lavorato al trasporto bagagli dell'aeroporto di Heathrow. Per celebrare il compleanno della leggenda del rock, oggi 5 settembre, e l'imminente uscita del film della Twentieth Century Fox e di Regency Enterprises “Bohemian Rhapsody”, Heathrow e British Airways "fuggono dalla realtà" per rendergli omaggio.

Gli arrivi del Terminal 5 di Heathrow si animano per celebrare il frontman dei Queen, mentre gli addetti ai bagagli eseguono passi di danza ispirandosi a Mercury, seguendo le indicazioni del coreografo di Strictly Come Dancing e X Factor, Lyndon Lloyd.

Dopo settimane di prove, gli addetti ai bagagli stupiscono i passeggeri eseguendo mosse ispirate alla carismatica rockstar che ha lavorato all'aeroporto quasi 50 anni fa, poco prima di unirsi ai Queen ed esibrsi negli stadi di tutto il mondo.

Oggi i viaggiatori che transitano dal Terminal 5 possono ascoltare le canzoni dei Queen agli Arrivi, mentre a partire dal mese prossimo alcuni pezzi iconici della band saranno esposti nell'area delle Partenze. Sempre oggi, per festeggiare il compleanno del cantante, tutti i clienti che si chiamano Freddie, Frederick o con il vero nome della leggenda rock, Farrokh, in partenza dal Terminal 5 sono invitati insieme ai loro compagni di viaggio nella First Lounge di British Airways, accessibile solo tramite l’esclusiva “First Wing”.

I festeggiamenti, che contribuiranno anche a far conoscere l'organizzazione benefica di Mercury, la Mercury Phoenix Trust, sono organizzati anche in previsione dell'uscita del film che ripercorre l'ascesa meteorica di Mercury, sin dai suoi inizi, e contiene scene girate a Heathrow, dove Freddie ha lavorato mentre viveva a Feltham, prima di passare dai bagagli alla ricchezza, diventando una delle rock star più iconiche di tutti i tempi.