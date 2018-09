Cantine aperte: gli appuntamenti di settembre e ottobre

08/09/2018 16:00

Le regioni puntano sul comparto per attrarre visitatori. Tante le iniziative anche per le famiglie

Due mesi ricchi di esperienze tra i filari delle vigne italiane con Cantine Aperte in vendemmia, che anima l'autunno in Toscana, Lombardia, Veneto, Marche, Campania e Piemonte, nelle cantine del Movimento Turismo del Vino. Durante i numerosi appuntamenti sarà possibile vivere in diretta il momento clou dell’anno enoico, quello della raccolta dell’uva. Tanti gli appuntamenti nelle diverse regioni, con mostre d'arte, spettacoli, concerti e molto altro, snodati lungo un calendario che tiene conto dei differenti momenti della vendemmia nelle diverse zone d’Italia. Per Cantine Aperte in vendemmia e per i successivi eventi Mtv 2018 il Movimento ha ricevuto dal Mibact il patrocinio per l'Anno del Cibo Italiano, "un riconoscimento all'importante lavoro che il Movimento Turismo del Vino fa per l'enologia e per il turismo, nonché per la cultura italiana- spiega il presidente del movimento Nicola D'Auria -la nostra associazione, grazie ai soci in tutte le regioni italiane, porta avanti uno sforzo continuo con iniziative ed eventi tutto l’anno".

Gli appuntamenti regionali

In Piemonte (da settembre fino al 14 ottobre), Puglia (Domenica 7 ottobre) e Campania (da settembre fino al 28 ottobre) sarà possibile usufruire di visite guidate con brindisi in vigna, vivendo anche l'esperienza "antica" della pigiatura coi piedi, così come veniva svolta tradizionalmente nei tini in legno. Negli eventi saranno previsti anche momenti dedicati ai bambini. Spazi per i più piccoli anche nelle Marche (fino al 24 settembre). In Lombardia (fino al 7 ottobre) i riflettori sono puntati ovviamente sulla Franciacorta, ma sono tanti i luoghi speciali per vivere una giornata unica nei filari. In Toscana il tema dell’edizione 2018 è invece la merenda, evento conviviale tra gli appassionati di vino. In Veneto (fino al 23 settembre) l’elenco degli appuntamenti è in continuo aggiornamento per visitare le cantine e vedere le uve pronte per essere selezionate per l'Amarone e tutti gli altri vini di eccellenza del territorio. In Umbria (23 settembre) tra le tante iniziative, è possibile prenotare visite speciali per le scuole.