Toscana, calano le presenze turistiche

11/09/2018 08:38

Una ricerca di Confesercenti registra numeri negativi per comparto termale, montagna e coste. Tengono le città d'arte

Un calo delle presenze turistiche nei mesi estivi. Lo fa registrare la Toscana che, secondo l'indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze per conto di Confesercenti, ha sofferto soprattutto sul comparto termale, in calo del -1,7%, sulla montagna (-0,7%) e sulla costa (-0,8%). In lieve crescita, invece, le città d'arte che - grazie ai turisti - registrano un +0,8%.

Il presidente di Confesercenti Toscana Nico Gronchi spiega che “sono stati i connazionali a ‘tradire' la nostra regione, ed è stato grazie alla presenza degli stranieri se il mercato complessivamente ha tenuto, seppur con una lieve flessione”. Tra le ragioni del calo, per Gronchi, c'è il fatto che “dopo qualche anno di tensioni e problemi di sicurezza sono tornate alla ribalta alcune destinazioni del Mediterraneo economicamente vantaggiose, e si è ulteriormente rafforzato il posizionamento della Croazia e della Grecia”.

Dai risultati dell'indagine, inoltre, emerge un calo del -1,2% per il comparto alberghiero e una sostanziale stabilità per quello extralberghiero. Sulla base della percezione degli intervistati, anche per il mese di settembre dovrebbe registrarsi una frenata del mercato. La stima è del -0,9%, tranne per le città d'arte, per le quali si prevede una stabilità.