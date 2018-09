Centinaio: "Rete tra regioni e ministero e infrastrutture per il turismo al sud"

11/09/2018 11:06

Il titolare del dicastero all'Agricoltura e al Turismo in Puglia: "Promozione anche attraverso l'enogastronomia e aiuti agli imprenditori che vogliono investire nel Meridione"

Fare rete e adeguare le infrastrutture. E' questa la ricetta per il turismo al sud proposta dal ministro dell'Agricoltura e del Turismo, Gian Marco Centinaio, nel corso della sua visita alla Fiera del Levante di Bari. "Per promuovere il sud - ha spiegato il leghista - stiamo lavorando a breve, medio e lungo termine: a breve termine stiamo cercando di migliorare il rapporto di collaborazione tra le regioni e tra le regioni e il Ministero, quindi parliamo di promozione, di rilancio, di aiuti anche a quegli imprenditori che vogliono investire al sud. E poi facciamo un ragionamento a lungo termine: se vogliamo avere un turismo più efficiente, anche al sud bisogna far sì che ci siano le infrastrutture".

"Tanti turisti - ha continuato Centinaio - vengono in Puglia per viverla, per vedere il mare della Puglia, per vedere la storia della Puglia, ma anche per assaggiare la Puglia e quindi per l'enogastronomia pugliese. La nostra risposta, nel momento in cui andremo a promuovere il nostro Paese in giro per il mondo, sarà quella di promuovere l'Italia per quello che abbiamo, ma soprattutto per quello che mangiamo e beviamo".