Flybmi espande le relazioni commerciali con Dtw

11/09/2018 12:15

Discover the world marketing rappresenta la compagnia in altri cinque mercati europei

Flybmi espande le relazioni di vendita e marketing con Discover the World in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Polonia.

La compagnia aerea con 19 jet sta ristabilendo una presenza commerciale in questi mercati e perciò vuole collaborare con il Gsa milanese. "Stiamo lavorando a stretto contatto dal dicembre 2016 - spiega Fabrice Binet, director of dales & business development -. L’agenzia ci rappresenta in 40 paesi in tutto il mondo, quindi conosce il nostro marchio, la nostra cultura e il nostro servizio, supportando la nostra missione”.

La flotta è composta da Embraer 135 e 145, opera circa 600 voli di linea alla settimana, su una rete di 43 destinazioni verso 10 paesi europei e impiega oltre 400 dipendenti. Inoltre, ha un’ampia attività di charter ad hoc e vola su base contrattuale per conto di altri vettori.