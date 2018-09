L'Australia di Best Tours in tre itinerari

11/09/2018 12:45

Il tour operator di Arkus Network punta al downunder nell’inverno 2018

E’ l’Australia la destinazione sulla quale ha deciso di puntare Best Tours, i tour sono garantiti a partire da due partecipanti. Due le versioni, Silver e Gold, ad indicare fasce tariffarie diverse con l’inclusione di molti pasti e il wi-fi gratuito in camera per tutta la durata del viaggio.

Si chiamano “Panorama australiano” (da 9 giorni/8 notti a 17 giorni/16 notti) ed “Experience Australia” (da 15 giorni/14 notti a 22 giorni/21 notti). L’uno più essenziale, con i must see come l’Ayers Rock con estensione alle Fiji nella variante “Deluxe Panorama”. Più completo il secondo itinerario che abbina le città principali e la natura unica del Paese a Perth, la capitale dell’Ovest. L’estensione è a Rottnest Island “dalle spiagge bianchissime con le insenature dove si trovano i quokka, marsupiali dal sorriso perenne che ne fanno gli animali più felici del mondo”, spiega il tour operator di Arkus network, gruppo che ha acquisito anche Metamondo.

Tutte le proposte sono abbinabili ad una estensione sulla Grande Barriera Corallina, alla città di Darwin, per visitare il Kakadu National Park, infine all’isola Lizard, nelle North Queensland islands nel periodo tra aprile e ottobre. Tra novembre e marzo si rimane a sud nel gruppo Whitesundays dove l’isola più interessante è Emilton Island: qui è possibile trovare soluzioni ricettive da bungalow a strutture "beach club".