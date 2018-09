Azimut Tour Operator blocca i prezzi per i prossimi 2 anni

17/09/2018 14:12

Segnali positivi dalla stagione, con risultati sopra le aspettative

Azimut Tour Operator & Dmc blocca i prezzi per i prossimi 2 anni (2019/2020) questa la più grande delle novità dopo la presentazione del Catalogo multimediale.

"La stagione sta andando molto bene - commenta l'amministratore unico, Luca Ruco -, sopra alle aspettative con una crescita esponenziale dei Paesi vicini all’Ex Unione Sovietica.

È questo l’andamento in casa Azimut Tour Operator & Dmc, che chiude il bilancio semestrale con un aumento del numero di passeggeri pari al 16 per cento, mentre il fatturato cresce di 34 punti percentuali. Siamo perfettamente in linea con le aspettative che ci eravamo posti e confermiamo una bella impennata anche per l’anno a seguire con una forza di 63.549 contratti allotment siglati con prezzi che faranno schizzare ancora di più le prenotazioni, avendoli bloccati per 2 anni".

Sul fronte della prossime operazioni, il t.o. annuncia che avrà "un grande flusso di charter su Roma per Amalfi e altrettanti su Malpensa e Nizza per la Liguria, inoltre siamo in piena contrattualizzazione per Rimini con destinazione San Marino e Pisa con destinazione Toscana Sud e Nord".